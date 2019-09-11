Новини України

Політв'язень Бекіров переніс операцію, він у реанімації. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n126615-politv-yazen-bekirov-perenis-operaciu-vin-v-reanimaciyi.html

Ракурс

Едем Бекіров, український політв’язень, після повернення до України переніс операцію. На даний момент звільнений в’язень Кремля перебуває в реанімації.

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Як розповіла дочка Бекірова Елеонора, її батька прооперували у кардіологічному відділенні «Феофанії». Оперативне втручання тривало близько п’яти годин, написала вона вчора ввечері в Facebook.

Вона зазначила, що дев’ять місяців у російських СІЗО не минули безслідно для її батька. Це все позначилося не лише на здоров’ї Едема Бекірова, але й на його психологічному стані, додала Бекірова.

За словами дочки політв’язня, найближчим часом із її батьком працюватиме психолог, який має допомогти йому морально відновитися після ув’язнення в Росії.

Нагадаємо, що Бекірова та ще 34 політв’язня доставили до України у рамках обміну з РФ, який пройшов 7 вересня.