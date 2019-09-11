У КНДР провели випробування надвеликої реактивної установки, пуском керував особисто Кім Чен Ин. Фото: 24 канал

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Кім Чен Ин, лідер КНДР, особисто був присутній на випробуваннях «надвеликої реактивної системи залпового вогню», які пройшли в азійській державі вчора, 10 вересня.

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Всього відбулося два раунди випробування, під час яких північнокорейський лідер давав «польові інструкції». Про це 11 вересня повідомили у державному Центральному телеграфному агентстві Кореї, передає CNN.

Як відомо, запуски ракет пройшли у вівторок вранці. Як повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, Північна Корея запустила два невстановлені снаряди з провінції Південний Пхеньян у напрямку Японського моря.

За даними фахівців із Південної Кореї, обидва снаряди пролетіли до 330 км. Пуски відбулися за кілька годин після того, як у КНДР заявили, що Пхеньян буде відкритий для відновлення переговорів із Вашингтоном.

Нагадаємо, що це були вже десяті пуски ракет Північної Кореї, починаючи з травня цього року. 11 серпня Кім Чен Ин також взяв участь у випробуванні «нової зброї».