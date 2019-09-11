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В КНДР провели испытания сверхкрупной реактивной установки, пуском руководил лично Ким Чен Ын. Фото: 24 канал

В КНДР провели испытания сверхкрупной реактивной установки, пуском руководил лично Ким Чен Ын

11 сен 2019, 08:20
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Ким Чен Ын, лидер КНДР, лично присутствовал на испытаниях «сверхкрупной реактивной системы залпового огня», которые прошли в азиатском государстве вчера, 10 сентября.

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Всего состоялось два раунда испытания, во время которых северокорейский лидер давал «полевые инструкции». Об этом 11 сентября сообщили в государственном Центральном телеграфном агентстве Кореи, передает CNN.

Как известно, запуски ракет прошли во вторник утром. Как сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, Северная Корея запустила два неустановленных снаряда из провинции Южный Пхеньян в направлении Японского моря.

По данным специалистов из Южной Кореи, оба снаряда пролетели до 330 километров. Пуски прошли через несколько часов после того, как в КНДР заявили, что Пхеньян будет открыт для возобновления переговоров с Вашингтоном.

Напомним, что это были уже десятые пуски ракет Северной Кореей начиная с мая этого года. 11 августа ким Чен Ын лично принял участие в испытании «нового оружия».


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