Россия просит у КНДР в три раза более мощные баллистические ракеты для ударов по Украине. Фото:

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Країна-агресор РФ просить у КНДР нові балістичні ракети KN-30.

Ця балістика нова і втричі потужніша за північнокорейські ракети KN-23/24, якими росіяни вже б’ють по Україні. Москва просила Пхеньян про передачу KN-30, однак поки не було зафіксовано випадків передачі цієї зброї. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив в коментарі для Liga.net.

За його словами, Росія наразі веде переговори з Північною Кореєю, щоб отримати новий пакет військової допомоги перед осінньо-зимовим періодом. Окупанти просять 120 балістичних ракет і шість пускових установок, ракетний підрозділ чисельністю до 90 осіб та контингент армії КНДР від 30 тис. до 50 тис. бійців.

У ГУР додали, що російська сторона отримала 40 ракет KN-23/24, дві з яких уже застосувала під час однієї з нещодавніх атак по Україні.

А остаточний обсяг допомоги для РФ від КНДР буде вирішено у вересні на переговорах диктаторів Володимира Путіна та Кім чен Ина.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що у Воронезькій області РФ почали розгортати шість пускових установок з КНДР, які загалом можуть запустити 120 ракет. Північнокорейські ракети можуть атакувати Сумську, Харківську, Чернігівську, Полтавську, Київську, Дніпропетровську та Запорізьку області.

Джерело: Liga.net