Збірна України зіграла товариський матч. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126613-futbol-ukrayina-ta-nigeriya-ne-vyyavyly-peremojcya-u-dnipri.html

Ракурс

Національна збірна України з футболу показала неоднозначну гру у товариському поєдинку проти Нігерії.

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«Синьо-жовті» 10 вересня проводили поєдинок на «Дніпро Арені». У Дніпрі українська футбольна збірна востаннє грала в 2009 році. Тоді команда переграла збірну Англії з рахунком 1:0.

Сьогодні українці пропустили вже на 4 хвилині. Швидкий гол забив Арібо, який без проблем переграв Андрія Луніна — 0:1. Після цього наш голкіпер кілька разів рятував команду після небезпечних ударів Чуквуезе, Калу та Арібо. На 34 хвилині гості заробили пенальті, оскільки Караваєв збив Калу. Удар із одинадцятиметрової позначки виконував Осімхен. Лунін хоч і вгадав напрямок удару, але врятувати не зміг — 0:2.

У другому таймі момент мав Андрій Ярмоленко, але не скористався шансом, а удар Маліновського відбив голкіпер гостей. Андрій Шевченко здійснив низку замін і згодом українці відіграли один м’яч. Караваєв відпасував у штрафну, де Олександр Зінченко майстерно пробив у ближній кут. Сталося це на 78 хвилині — 1:2. А вже на 79 хвилині голом відзначився Яремчук — 2:2.

Нагадаємо, 7 вересня збірна України здолала збірну Литви у виїзному матчі чемпіонату Європи-2020, котрий відбувся на стадіон Федерації футболу Литви у Вільнюсі. Матч завершився з рахунком 3:0. Голи забивали Олександр Зінченко, Мораес та Руслан Маліновський.