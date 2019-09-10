Верховна Рада сьогодні ухвалила низку законів. Фото: Полтавщина

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Сьогодні Верховна Рада схвалила в цілому закон про імпічмент глави держави. Проект закону підтримали 337 голосів у першому читанні, а за документ в цілому проголосували 245 депутатів. На обидва читання пішло до 10 хвилин за спрощеною процедурою. Закон ухвалили тільки голосами фракції «Слуга народу».

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Також парламент ухвалив проект закону про внесення змін до закону № 1076 «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель. Цей проект закону повинен ускладнити обхід системи Prozorro.

Крім того, Рада 345 голосами парламентарів попередньо схвалила зміни про роботи Антикорупційного суду. У першому читанні парламент розглянув проект закону № 1025 «Про внесення зміни до закону України „Про Вищий антикорупційний суд“ (щодо початку роботи суду)».

Верховна Рада 10 вересня у першому читанні схвалила прокурорську реформу, яку запропонував президент Володимир Зеленський. За закон № 1032 проголосували 287 нардепів.

Український режисер Олег Сенцов вперше поспілкувався з журналістами після свого повернення в Україну. Зокрема, політичний в’язень розповів про своє ставлення до президента Росії Володимира Путіна й заявив, що випадково потрапив до російської в’язниці. Також Сенцов розповів, що після Євромайдану він допомагав евакуювати українських військовослужбовців з Криму, який у той час вже окупували російські війська.

Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що глава Російської Федерації Володимир Путін помилував 10 звільнених громадян України. Під особисте зобов’язання звільнили Енвера Бекірова. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини запевнила, що новий обмін в’язнями між Україною та РФ відбудеться до кінця 2019 року.

П’ятий президент України Петро Порошенко втретє не прийшов на допит в Державне бюро розслідувань. Сьогодні до слідчих навіть не з’явився адвокат лідера «Європейської солідарності», який мав попередити про відсутність Порошенка.