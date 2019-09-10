Сенцов розповів, як допомагав евакуювати українських військових з Криму. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n126581-sencov-rozpoviv-yak-dopomagav-evakuuvaty-ukrayinskyh-viyskovyh-z-krymu.html

Ракурс

Олег Сенцов, український режисер і політв’язень, розповів про те, чим займався перед тим, як його затримали російські силовики. За словами українця, він підтримував військові частини України, які розташовувалися на території Криму.

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Сенцов зазначив, що він брав участь в акціях протесту і проводив автопробіг з українськими прапорами. Також він виходив на мітинги в Криму, щоб показати, що тут люди проти захоплення урядових будівель і референдуму. Про це він сказав на сьогоднішній прес-конференції в Києві, повідомляє «Ракурс».

Я, як і усі, намагався робити, що міг. Я не можу озвучувати імена, щоб не нашкодити людям, які там ще залишилися, але хочуть повернутися, — додав він.

За словами Сенцова, після Євромайдану він допомагав евакуювати українських військових з Кримського півострова, на який вже вторглися російські війська.

Мені якось ввечері подзвонили, сказали: Ось є частина Мамчука в Бельбеку, ось їх виселили сім’ями з гуртожитку, вони стоять на вулиці з ранку, їх 150 чоловік, їх нікому вивозити ми в Києві і нічого не можемо зробити. Через три години я з п’ятьма автобусами був на місці і їх відвезли, — додав він.

Режисер зазначив, що йому особисто дзвонили з Міністерства оборони України і цікавилися, чи залишилися ще українські військові в Криму.

А я кажу: це ж ви повинні знати. Ось так це відбувалося, — резюмував Сенцов.

Нагадаємо, що під час сьогоднішньої прес-конференції Сенцов також розповів про те, чим планує зайнятися в майбутньому.