Сенцов рассказал, как помогал эвакуировать украинских военных из Крыма. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n126581-sencov-rasskazal-kak-pomogal-evakuirovat-ukrainskih-voennyh-iz-kryma.html

Ракурс

Олег Сенцов, украинский режиссер и политзаключенный, рассказал о том, чем занимался перед тем, как его задержали российские силовики. По словам украинца, он поддерживал воинские части Украины, которые располагались на территории Крыма.

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Сенцов подчеркнул, что он принимал участие в акциях протеста и проводил автопробег с украинскими флагами. Также он выходил на митинги в Крыму, чтобы показать, что здесь люди против захвата правительственных зданий и референдума. Об этом он сказал на сегодняшней пресс-конференции в Киеве,​ сообщает «Ракурс».

Я, как и все, старался делать, что мог. Я не могу озвучивать имена, чтобы не навредить людям, которые там еще остались, но хотят вернуться, — добавил он.

По словам Сенцова, после Евромайдана он помогал эвакуировать украинских военных с Крымского полуострова, на который уже вторглись российские войска.

Мне как-то вечером позвонили, сказали: вот есть часть Мамчука в Бельбеке, вот их выселили семьями из общежития, они стоят на улице с утра, их 150 человек, их некому вывозить мы в Киеве и ничего не можем сделать. Через три часа я с пятью автобусами был на месте и их увезли, — добавил он.

Режиссер отметил, что ему лично звонили из Министерства обороны Украины и интересовались, остались ли еще украинские военные в Крыму.

А я говорю: это же вы должны знать. Вот так это происходило, — резюмировал Сенцов.

Напомним, что во время сегодняшней пресс-конференции Сенцов также рассказал о том, чем планирует заняться в будущем.