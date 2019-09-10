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Ракурс
Олег Сенцов, фото: «Крым.Реалии»

Сенцов рассказал, что его ободряло за решеткой (ВИДЕО)

10 сен 2019, 13:16
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Олег Сенцов, украинский политзаключенный, освобожденный 7 сентября во время обмена пленными между Украиной и Россией, во время сегодняшней пресс-конференции рассказал, чем занимался в течение пяти лет заключения и что его ободряло за решеткой.

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По его словам, за это время он успел побывать в разных российских тюрьмах.

Там везде разные возможности, разный распорядок: где-то можно почитать, где-то посмотреть ТВ, где-то погулять, — рассказал Сенцов.

Он отметил, что за решеткой в основном читал и очень много переписывался с людьми. Он подчеркнул, что ни одного письма не выбросил и забрал их с собой, возвращаясь в Украину. Общий вес этих писем составляет 22 кг.

И тетради — 15 штук, все они списаны, — отметил политзаключенный.

По его словам, за последний год он вывел наружу некоторые подготовленные за решеткой вещи — отправленный им в начале этого года сценарий, который вскоре пойдет в работу, и две книги, одна из которых — сборник малой автобиографической прозы «Маркетер» уже издается. Презентация сборника рассказов состоится во Львове 22 сентября.

И еще один роман, он еще не оформлен, его издание будет в следующем году, — сообщил Сенцов.

Напомним, Сенцов и еще один освобожденный политзаключенный — Александр Кольченко рассказали о своих планах на будущее.

Источник: Ракурс


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Сенцов и Кольченко рассказали о планах на будущее (ВИДЕО)

Освобожденные в субботу во время обмена пленными между Украиной и Россией политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко во время сегодняшней пресс-конференции рассказали о своих планах на будущее

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