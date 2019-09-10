Олег Сенцов, фото: «Крим.Реалії»

https://racurs.ua/ua/n126580-sencov-rozpoviv-scho-yogo-pidbadoruvalo-za-ratamy-video.html

Ракурс

Олег Сенцов, український політв’язень, звільнений 7 вересня під час обміну полоненими між Україною та Росією, під час сьогоднішньої прес-конференції розповів, чим займався протягом п’ятьох років ув’язнення і що його підбадьорювало за ґратами.

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За його словами, за цей час він встигнув побувати в різних російських в’язницях.

Там скрізь різні можливості, різний розпорядок: десь можна почитати, десь подивитися ТБ, десь погуляти, — розповів Сенцов.

Він зазначив, що за ґратами здебільшого читав та дуже багато листувався з людьми. Він наголосив, що жодного листа не викинув і забрав їх з собою, повертаючись до України. Загальна вага цих листів становить 22 кг.

І зошити — 15 штук, усі вони списані, — зауважив політв’язень.

За його словами, за останній рік він вивів назовні деякі підготовані за ґратами речі — відправлений ним на початку цього року сценарій, котрий невдовзі піде в роботу, та дві книги, одна з яких — збірка малої автобіографічної прози «Маркетер» вже видається. Презентація збірки розповідей відбудеться у Львові 22 вересня.

І ще один роман, він ще не оформлений, його видання буде в наступному році, — повідомив Сенцов.

Нагадаємо, Сенцов та ще один звільнений політв’язень — Олександр Кольченко розповіли про свої плани на майбутнє.