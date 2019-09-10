Сенцов розповів про причини, які спонукали Путіна погодитися на обмін, фото — Медіапорт

https://racurs.ua/ua/n126579-rosiya-ne-hoche-myru-ne-virte-yiy-sencov-pro-prychyny-obminu.html

Ракурс

Колишній політв’язень Кремля, режисер Олег Сенцов сьогодні розповів про причини, які спонукали президента РФ Володимира Путіна погодитися на частковий обмін утримуваними особами.

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На його думку, вірити Росії у питанні миру і переговорів не варто, оскільки «скільки б вовк не наряджався б в овечу шкуру, зуби у нього залишаються на місці». Сенцов та інший кримський екс-політв'язень Олександр Кольченко сьогодні спілкуються зі ЗМІ у Києві.

Що стосується того, чи Росія хоче миру — не вірте в це, я не вірю. Обмін не означає, що Росія готова відпустити Україну, віддати Крим і Донбас, цього не буде, не чекайте, — відповів Сенцов на запитання про причини обміну.

Він назвав повернення політв’язнів та моряків не випадковою чи спонтанною акцією, оскільки робота проводилася «всі ці роки». Сенцов згадав, що й адміністрація п’ятого президента Петра Порошенка сприяла звільненню інших полонених, але справа «зайшла в глухий кут».

Сенцов вважає, що з приходом нової влади у Росії є шанс перезавантажити відносини між Росією та Україною, а президент «робить кроки назустріч, тобто він щиро хоче вирішити цей конфлікт на благо країни, без втрати її інтересів».

Я вже говорив, що 100 років переговорів краще, ніж один день війни, — розповів Сенцов.

На його думку, зміна влади в України та ймовірність виходу РФ із Ради Європи вплинули на обмін між двома країнами.

Олександр Кольченко щодо того, чи поліпшить обмін ситуацію на Донбасі був стриманим. На його думку, «поки що рано говорити, бо у Росії й на окупованих територіях залишається ще багато полонених».

Сенцов прокоментував й зміну влади в України у 2019 році. Він повідомив, що наразі йому важко все осягнути самостійно і він робить висновки із листів людей, які йому писали в російську колонію.