Сенцов рассказал о причинах, побудивших Путина согласиться на обмен, фото — Медиапорт

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Ракурс

Бывший политзаключенный Кремля, режиссер Олег Сенцов сегодня рассказал о причинах, побудивших президента РФ Владимира Путина согласиться на частичный обмен удерживаемыми лицами.

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По его мнению, верить России в вопросе мира и переговоров не стоит, потому что «сколько бы волк не наряжался в овечью шкуру, зубы у него остаются на месте». Сенцов и другой крымский экс-политзаключенный Александр Кольченко сегодня общаются со СМИ в Киеве.

Что касается того, хочет ли Россия мира — не верьте в это, я не верю. Обмен не означает, что Россия готова отпустить Украину, отдать Крым и Донбасс, этого не будет, не ждите, — ответил Сенцов на вопрос о причинах обмена.

Он назвал возвращение политзаключенных и моряков не случайной или спонтанной акцией, поскольку работа проводилась «все эти годы». Сенцов вспомнил, что и администрация пятого президента Петра Порошенко способствовала освобождению других пленных, но дело «зашло в тупик».

Сенцов считает, что с приходом новой власти у России есть шанс перезагрузить отношения между Россией и Украиной, а президент «делает шаги навстречу, он искренне хочет решить этот конфликт на благо страны, без потери ее интересов».

Я уже говорил, что 100 лет переговоров лучше, чем один день войны, — рассказал Сенцов.

По его мнению, смена власти в Украине и вероятность выхода РФ из Совета Европы повлияли на обмен между двумя странами.

Александр Кольченко относительно того, улучшит ли обмен ситуацию на Донбассе был сдержанным. По его мнению, «пока рано говорить, потому что в России и на оккупированных территориях остается еще много пленных».

Сенцов прокомментировал и смену власти в Украине в 2019 году. Он сообщил, что сейчас ему трудно все понять самостоятельно и он делает выводы из писем людей, которые ему писали в российскую колонию.