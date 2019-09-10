Сенцов и Кольченко встречаются со СМИ — трансляция пресс-конференции, фото — Цензор

https://racurs.ua/n126572-sencov-i-kolchenko-vstrechautsya-so-smi-translyaciya.html

Ракурс

В Киеве 10 сентября проходит первая после освобождения из колоний в России пресс-конференция украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.

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Она проходит в Украинском Доме, на мероприятие аккредитовались 360 журналистов.

В субботу, 7 сентября, Сенцов в аэропорту «Борисполь» после возвращения в Киев был немногословен, отметив, что «борьба украинцев не заканчивается». Кольченко сообщил, что планирует возобновить учебу в вузе и найти работу. Всех освобожденных из российских тюрем и колоний сначала отвезли в больницу «Феофания». Сенцова и Кольченко врачи отпустили уже в субботу вечером.

Вчера «Ракурс» сообщал, что прокуратура Автономной Республики Крым намерена вызвать для дачи показаний Сенцова и Кольченко.