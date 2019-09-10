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Ракурс
Сенцов і Кольченко зустрічаються зі ЗМІ — трансляція прес-конференції, фото — Цензор

Сенцов і Кольченко зустрічаються зі ЗМІ (ТРАНСЛЯЦІЯ)

10 вер 2019, 11:50
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У Києві 10 вересня відбувається перша після звільнення з ув’язнення в Росії прес-конференція українських політв’язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченко.

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Вона відбувається в Українському Домі, на захід акредитувалися 360 журналістів.

Сенцов в аеропорту «Бориспіль» після повернення в Київ був небагатослівним, зазначивши, що «боротьба українців не закінчується». Кольченко повідомив, що планує відновити навчання у виші і знайти роботу. Усіх звільнених з російських тюрем і колоній спочатку відвезли до лікарні «Феофанія», Сенцова і Кольченка лікарі відпустили вже у суботу увечері.

Учора «Ракурс» повідомляв, що прокуратура Автономної Республіки Крим має намір викликати для надання свідчень Сенцова і Кольченка.

Джерело: Ракурс


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999

Сенцов і Кольченко зустрічаються зі ЗМІ (ТРАНСЛЯЦІЯ)

У Києві 10 вересня відбувається перша після звільнення з ув’язнення в Росії прес-конференція українських політв’язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченко. Вона відбувається в Українському Домі, на захід акредитувалися 360 журналістів

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