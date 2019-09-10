Сенцов і Кольченко зустрічаються зі ЗМІ — трансляція прес-конференції, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n126572-sencov-i-kolchenko-zustrichautsya-zi-zmi-translyaciya.html

Ракурс

У Києві 10 вересня відбувається перша після звільнення з ув’язнення в Росії прес-конференція українських політв’язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченко.

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Вона відбувається в Українському Домі, на захід акредитувалися 360 журналістів.

Сенцов в аеропорту «Бориспіль» після повернення в Київ був небагатослівним, зазначивши, що «боротьба українців не закінчується». Кольченко повідомив, що планує відновити навчання у виші і знайти роботу. Усіх звільнених з російських тюрем і колоній спочатку відвезли до лікарні «Феофанія», Сенцова і Кольченка лікарі відпустили вже у суботу увечері.

Учора «Ракурс» повідомляв, що прокуратура Автономної Республіки Крим має намір викликати для надання свідчень Сенцова і Кольченка.