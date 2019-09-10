Ракурсhttps://racurs.ua/
Сенцов і Кольченко зустрічаються зі ЗМІ — трансляція прес-конференції, фото — Цензор
Сенцов і Кольченко зустрічаються зі ЗМІ (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n126572-sencov-i-kolchenko-zustrichautsya-zi-zmi-translyaciya.htmlРакурс
У Києві 10 вересня відбувається перша після звільнення з ув’язнення в Росії прес-конференція українських політв’язнів Олега Сенцова і Олександра Кольченко.
Loading...
Вона відбувається в Українському Домі, на захід акредитувалися 360 журналістів.
Сенцов в аеропорту «Бориспіль» після повернення в Київ був небагатослівним, зазначивши, що «боротьба українців не закінчується». Кольченко повідомив, що планує відновити навчання у виші і знайти роботу. Усіх звільнених з російських тюрем і колоній спочатку відвезли до лікарні «Феофанія», Сенцова і Кольченка лікарі відпустили вже у суботу увечері.
Учора «Ракурс» повідомляв, що прокуратура Автономної Республіки Крим має намір викликати для надання свідчень Сенцова і Кольченка.
Читайте також
Загрузка...