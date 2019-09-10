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Картину «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною» повертають Україні, фото: Посольство України в США

Викрадену в роки Другої світової картину США повернуть Україні (ВІДЕО)

10 вер 2019, 11:35
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Картина «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною» художника Михайла Паніна повернеться до України зі США.

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Цю картину нацисти в роки Другої світової війни викрали з Дніпропетровського художнього музею, згодом вона опинилася в Сполучених Штатах Америки, повідомляє видання «Голос Америки».

Картина дісталася у власність американській родині Трейсі від попереднього власника будинку, де вони проживали. Переїжджаючи в менший будинок, родина вирішила продати деякі речі інтер'єру свого старого будинку, серед яких і ця картина. Її передали для оцінки до галереї Потомак.

Там запідозрили, що полотно могло потрапити до США незаконним шляхом і звернулися до ФБР. Розслідування встановило, що ця картина належить державі Україна.

Зазначається, що під час суду щодо повернення картини Україні родина Трейсі з самого початку сприяла слідству та радо повернула картину Україні.

Ми дуже раді передати це полотно українському народу й дуже сподіваємося приїхати до України й побачити його на стіні музею, — заявили члени родини у відповідному відеозверненні.

Повернення цієї картини стало першим випадком співпраці України та США в питанні повернення пам’яток культурної спадщини

Це політичне рішення насправді, — наголосив посол України в США Валерій Чалий. — Це жест підтримки офіційним Вашингтоном України.

Усі юридичні формальності завершені. Тепер Україні доведеться визначитися з тим, як цей твір безпечно і належним чином доставити додому.

Я б запропонував президентові Україні Володимирові Зеленському коли він приїде в Сполучені Штати з візитом у Вашингтон, просто цю картину, коли все запаковане та оформлене, президентським літаком забрати і передати, відповідно, Міністерству культури, музею, — зазначив Чалий.

Нагадаємо, візит Зеленського до США запланований на 23 вересня.


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