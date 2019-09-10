Картину «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной» возвращают Украине, фото: Посольство Украины в США

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Картина «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной» художника Михаила Панина вернется в Украину из США.

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Эту картину нацисты в годы Второй мировой войны похитили из Днепропетровского художественного музея, впоследствии она оказалась в США, сообщает издание «Голос Америки».

Картина досталась в собственность американской семье Трейси от предыдущего владельца дома, где они проживали. Переезжая в меньший дом, семья решила продать некоторые вещи интерьера своего старого дома, среди которых и эта картина. Ее передали для оценки в галерею Потомак.

Там заподозрили, что полотно могло попасть в США незаконным путем и обратились в ФБР. Расследование установило, что эта картина принадлежит государству Украина.

Отмечается, что во время суда о возвращении картины Украине семья Трейси изначально способствовала следствию и радостно вернула картину Украине.

Мы очень рады передать это полотно украинскому народу и очень надеемся приехать в Украину и увидеть его на стене музея, — заявили члены семьи соответствующем видеообращении.

Возвращение этой картины стало первым случаем сотрудничества Украины и США в вопросе возвращения памятников культурного наследия

Это политическое решение на самом деле, — подчеркнул посол Украины в США Валерий Чалый. — Это жест поддержки официальным Вашингтоном Украины.

Все юридические формальности завершены. Теперь Украине придется определиться с тем, как это произведение безопасно и надлежащим образом доставить домой.

Я бы предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому когда он приедет в Соединенные Штаты с визитом в Вашингтон, просто эту картину, когда все упаковано и оформлено, президентским самолетом забрать и передать соответственно Министерству культуры, музею, — отметил Чалый.

Напомним, визит Зеленского в США запланирован на 23 сентября.