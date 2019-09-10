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Судиться не собираюсь и потерпевшим себя не считаю: Сенцов о возможности разбирательства с РФ. Фото: BBC

Судиться не собираюсь и потерпевшим себя не считаю: Сенцов о возможности разбирательства с РФ

10 сен 2019, 12:52
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Олег Сенцов, украинский режиссер, которого приговорили к 20 годам колонии строгого режима в РФ по сфабрикованному делу, не собирается судиться с Россией.

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Как рассказал режиссер на сегодняшней пресс-конференции в Киеве, он не считает себя пострадавшим в данной ситуации, хотя и был приговорен к реальному тюремному сроку, сообщает «Ракурс».

Участие в пресс-конференции также принял и Александр Кольченко. По его словам, признательные показания, которые он давал российским силовикам, из него выбивали силой. Он подчеркнул, что на видео ФСБ с его признанием он был вынужден говорить неправду, так как на него оказывали давление и пытали.

Кольченко подчеркнул, что адвокаты украинских политзаключенных уже обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на российское правосудие. Однако никаких деталей он рассказать не смог.

В свою очередь Сенцов отметил, что его радует тот факт, что дела украинских политзаключенных в ЕСПЧ «слились с единственным делом Украины».

Напомним, что Сенцов и Кольченко вернулись в Украину 7 сентября в рамках масштабного обмена между Украиной и РФ, который проходил в формате «35 на 35».​

Источник: Ракурс


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