Олег Сенцов, фото: «Бизнес.медиа»

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Ракурс

Олег Сенцов и Александр Кольченко, украинские политзаключенные, освобожденные в субботу во время обмена пленными между Украиной и Россией, рассказали о своих планах на будущее.

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Сегодня они дали первую пресс-конференцию после освобождения.

Так, по словам Кольченко, он пока планирует немного отдохнуть и адаптироваться. Никаких планов на будущее он еще не строил, но пока Крым находится под российской оккупацией, возвращаться туда не собирается.

Сенцов отметил, что планирует «снимать кино и жить».

Относительно Крыма, то вернусь туда только на танках. Пока не могу. Но не нужно воспринимать мои слова буквально, — отметил кинорежиссер.

По словам Сенцова, он планирует жить в Киеве. В украинскую столицу уже переехала его дочь.

Также он отметил, что в Киев навестить его приехали мать и сын. Мать еще останется в Киеве, а сын с его бывшей женой поедут в Крым.

Мы общаемся, решаем семейные дела, — отметил Сенцов.

На вопрос о планах возможной политической деятельности Сенцов отметил, что с ним политики еще не связывались.

За что я им благодарен, — отметил режиссер.

Что касается моего политической жизни, вопрос остается открытым, я сам еще ничего не решил. Я буду делать все, что в моих силах, для моей страны, — отметил Сенцов.

Также Сенцов сообщил, что на главного свидетеля по сфабрикованному оккупантами «делу Сенцова-Кольченко» Геннадия Афанасьева, который давал свидетельства против него, обиды не держит, но, конечно, не общается с ним.

Напомним, недавно стало известно, что еще один освобожденный крымский политзаключенный Владимир Балух готов продолжить борьбу за возвращение оккупированного полуострова.