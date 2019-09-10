Олег Сенцов, фото: «Бизнес.медиа»

https://racurs.ua/ua/n126577-sencov-ta-kolchenko-rozpovily-pro-plany-na-maybutnie-video.html

Ракурс

Олег Сенцов та Олександр Кольченко, українські політв’язні, звільнені в суботу під час обміну полоненими між Україною та Росією, розповіли про свої плани на майбутнє.

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Сьогодні вони дали першу прес-конференцію після звільнення.

Так, за словами Кольченка, він наразі планує трохи відпочити та адаптуватися. Ніяких планів на майбутнє він ще не будував, однак поки Крим перебуває під російською окупацією, повертатися туди не планує.

Сенцов зазначив, що планує «знімати кіно та жити».

Щодо Криму, то повернуся туди лише на танках. Поки не можу. Але не потрібно сприймати мої слова буквально, — зазначив кінорежисер.

За словами Сенцова, він планує жити в Києві. До української столиці вже переїхала його дочка.

Також він зазначив, що до Києва провідати його приїхали мати та син. Мати ще залишиться в Києві, а син з його колишньою дружиною поїдуть до Криму.

Ми спілкуємося, вирішуємо сімейні справи, — зазначив Сенцов.

На запитання щодо планів можливої політичної діяльності Сенцов зазначив, що з ним політики ще не зв’язувалися.

За що я їм вдячний, — зазначив режисер.

Що стосується мого політичного життя, питання залишається відкритим, я сам ще нічого не вирішив. Я буду робити все, що в моїх силах, для моєї країни, — зазначив Сенцов.

Також Сенцов зауважив, що на головного свідка у сфабрикованій окупантами «справі Сенцова-Кольченка» Геннадія Афанасьєва, який свідчив проти нього, образи не тримає, але, звичайно, не спілкується з ним.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ще один звільнений кримський політв’язень Володимир Балух готовий продовжувати боротьбу за повернення окупованого півострова.