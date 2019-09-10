Українка Мелещук завоювала "срібло" на турнірі в Португалії. Фото: Федерація гімнастики України

https://racurs.ua/ua/n126576-ukrayinka-meleschuk-zavouvala-sriblo-na-turniri-v-portugaliyi-foto.html

Ракурс

Єва Мелещук, 17-річна українська гімнастка, стала володаркою срібної медалі на Кубку виклику, який проходив у Португалії.

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Українка стала другою у вправі зі стрічкою, повідомляє сьогодні прес-служб Національного олімпійського комітету в Twitter.

Зазначимо, що минулого літа 17-річна гімнастка завоювала дві медалі на Універсіаді. Там уродженка Києва стала кращою у вправах з булавою, а у вправах з обручем вона стала третьою. Змагання проходили в італійському Неаполі.

Фінальний етап Кубка Виклику з художньої гімнастики проходив у португальському Портімані.

Нагадаємо, що 6 вересня українська легкоатлетка Юлія Левченко завоювала срібну медаль Діамантової ліги 2019 в Брюсселі.