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Українка Мелещук завоювала "срібло" на турнірі в Португалії. Фото: Федерація гімнастики України

Українка Мелещук завоювала «срібло» на турнірі в Португалії (ФОТО)

10 вер 2019, 12:35
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Єва Мелещук, 17-річна українська гімнастка, стала володаркою срібної медалі на Кубку виклику, який проходив у Португалії.

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Українка стала другою у вправі зі стрічкою, повідомляє сьогодні прес-служб Національного олімпійського комітету в Twitter.

Зазначимо, що минулого літа 17-річна гімнастка завоювала дві медалі на Універсіаді. Там уродженка Києва стала кращою у вправах з булавою, а у вправах з обручем вона стала третьою. Змагання проходили в італійському Неаполі.

Українка Мелещук завоювала "срібло" на турнірі в Португалії. Фото: Twitter

Фінальний етап Кубка Виклику з художньої гімнастики проходив у португальському Портімані.

Нагадаємо, що 6 вересня українська легкоатлетка Юлія Левченко завоювала срібну медаль Діамантової ліги 2019 в Брюсселі.

Джерело: Ракурс


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