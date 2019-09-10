Декомунізація у Харкові: перейменування проспекту Григоренка на Жукова визнано незаконним

Харківський окружний адміністративний суд скасував перейменування проспекту Григоренка, фото: Володимир В’ятрович

https://racurs.ua/ua/n126574-dekomunizaciya-u-harkovi-pereymenuvannya-prospektu-grygorenka-na-jukova-vyznano-nezakonnym.html

Ракурс

Харківський окружний адміністративний суд визнав незаконним й ухвалив скасувати рішення Харківської міської ради від 19 червня 2019 року, згідно з яким проспектові імені Петра Григоренка поверталася попередня назва — на честь радянського маршала Жукова.

Loading...

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

З відповідним позовом до суду звернулася Харківська територіальна організація партії Петра Порошенка «Європейська Солідарність». Також серед позивачів у матеріалах суду вказані партії «Демократична сокира» та ВО «Свобода».

Зазначається, що це рішення було ухвалене 5 вересня.

Також постановлено стягнути на користь позивачів за рахунок бюджетних асигнувань Харківської міськради суму судового збору.

У рішенні суду зазначається, що протягом 30-ти днів на нього може бути подана апеляція. Воно набуде законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Нагадаємо, за рішення про повернення проспектові Григоренка попередньої назви проголосували 60 із 75 присутніх на засіданні депутатів Харківської міської ради, ще 12 були проти.