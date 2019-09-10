Відбувся штрафом: колишньому заступнику голови Держархівслужби винесли несподіваний вирок за хабарництво. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n126573-kolyshnomu-zastupnyku-golovy-derjarhivslujby-vynesly-nespodivanyy-vyrok.html

Ракурс

Ігор Бондарчук, колишній заступник голови Державної архівної служби України, засуджений до штрафу в 51 тис. грн. Його визнали винним за статтею про хабарництво.

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Колишньому чиновнику суд заборонив обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на один рік. Вирок було винесено 5 вересня, повідомляє «Главком» із посиланням на матеріали суду.

Високопоставленого чиновника звинувачували в тому, що він вимагав хабар у розмірі 10 тис. дол. За ці гроші він обіцяв допомогти у працевлаштуванні людини до Фонду державного майна України. Після переговорів він погодився «допомогти» за 9,8 тис. дол. У матеріалах справи йдеться, що влаштувати людину у відомство мав допомогти кум Бондарчука, який там працював.

Бондарчука затримали на початку липня цього року в момент отримання другої частини хабара у розмірі 4,8 тис. дол. Також його визнали винним у тому, що він не вніс в електронну декларацію за 2016 рік дохід від продажу квартири вартістю 1,24 млн грн і ще однієї квартири за ціною 3,29 млн грн, яку йому начебто подарували.

Сам Бондарчук визнав себе винним у скоєнні інкримінованих йому злочинів. Окрім штрафу, з Бондарчука було стягнуто 5 тис. дол. у порядку спеціальної конфіскації у власність держави.

Бондарчук обіймав посаду заступника голови Держархівслужби із січня 2015 року по липень 2019 року.

Нагадаємо, що днями Державне бюро розслідувань затримало на хабарі підполковника тилового забезпечення з Лисичанського прикордонного загону Держприкордонслужби.