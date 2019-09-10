Отделался штрафом: бывшему замглавы Госархивслужбы вынесли неожиданный приговор за взяточничество . Фото: 5 канал

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Игорь Бондарчук, бывший замглавы Государственной архивной службы Украины, получил штраф в 51 тыс. грн. Суд признал его виновным по статье о взяточничестве.

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Бывшему чиновнику суд запретил занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на один год. Приговор был вынесен 5 сентября, сообщает «Главком» со ссылкой на материалы суда.

Высокопоставленного чиновника обвиняли в том, что он требовал взятку в размере 10 тыс. долл. За эти деньги он обещал помочь в трудоустройстве человека в Фонд государственного имущества Украины. После переговоров он согласился «помочь» за 9,8 тыс. долл. В материалах дела говорится, что устроить человека в ведомство должен был помочь кум Бондарчука, который работал там же.

Бондарчука задержали в начале июля этого года в момент получения второй части взятки в размере 4,8 тыс. долл. Также его признали виновным в том, что он не внес электронную декларацию за 2016 год доход от продажи квартиры стоимостью 1,24 млн грн и еще одной квартиры по цене 3,29 млн грн, которую ему якобы подарили.

Сам Бондарчук признал себя виновным в совершении преступлений. Кроме штрафа, с Бондарчука взыскали 5 тыс. долл. в порядке специальной конфискации в собственность государства.

Бондарчук занимал должность замглавы Госархивслужбы с января 2015 года по июль 2019 года.

Напомним, что на днях Государственное бюро расследований задержало на взятке подполковника тылового обеспечения из Лисичанского пограничного отряда Госпогранслужбы.