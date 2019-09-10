Декоммунизация в Харькове: переименование проспекта Григоренко на Жукова признано незаконным

Харьковский окружной административный суд отменил переименование проспекта Григоренко, фото: Владимир Вятрович

https://racurs.ua/n126574-dekommunizaciya-v-harkove-pereimenovanie-prospekta-grigorenko-na-jukova-priznano-nezakonnym.html

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Харьковский окружной административный суд признал незаконным и постановил отменить решение Харьковского городского совета от 19 июня 2019 года, согласно которому проспекту имени Петра Григоренко возвращалась прежнее название — в честь советского маршала Жукова.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

С соответствующим иском в суд обратилась Харьковская территориальная организация партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность». Также среди истцов в материалах суда указаны партии «Демократическая сокира» и ВО «Свобода».

Отмечается, что это решение было принято 5 сентября.

Также принято решение взыскать в пользу истцов за счет бюджетных ассигнований Харьковского горсовета сумму судебного сбора.

В решении суда отмечается, что в течение 30-ти дней на него может быть подана апелляция. Оно приобретет законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана.

Напомним, за решение о возвращении проспекту Григоренко предыдущего названия проголосовали 60 из 75 присутствующих на заседании депутатов Харьковского городского совета, еще 12 были против.