Украинка Мелещук завоевала "серебро" на турнире в Португалии. Фото: Федерация гимнастики Украины

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Ракурс

Ева Мелещук, 17-летняя украинская гимнастка, стала обладательницей серебряной медали на Кубке вызова, который проходит в Португалии.

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Украинка стала второй в упражнении с лентой, сообщает сегодня пресс-служб Национального олимпийского комитета в Twitter.

Отметим, что минувшим летом 17-летняя гимнастка завоевала две медали на Универсиаде. Там уроженка Киева стала лучшей в упражнениях с булавой, а в упражнениях с обручем она стала третьей. Соревнования проходили в итальянском Неаполе.

Финальный этап Кубка вызова по художественной гимнастике проходил в португальском Портимане.

Напомним, что 6 сентября украинская легкоатлетка Юлия Левченко завоевала серебряную медаль Бриллиантовой лиги 2019 в Брюсселе.