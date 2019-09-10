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Судитися не збираюся і потерпілим себе не вважаю: Сенцов про можливість суду проти РФ. Фото: ВВС

Судитися не збираюся і потерпілим себе не вважаю: Сенцов про можливість суду проти РФ

10 вер 2019, 12:52
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Олег Сенцов, український режисер, якого засудили до 20 років колонії суворого режиму в РФ у сфабрикованій справі, не збирається судитися з Росією.

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Як розповів режисер на сьогоднішній прес-конференції в Києві, він не вважає себе постраждалим в даній ситуації, хоча і був засуджений до реального тюремного терміну, повідомляє «Ракурс».

Участь у прес-конференції також взяв і Олександр Кольченко. За його словами, свідчення, які він давав російським силовикам, з нього вибивали силою. Він сказав, що на відео ФСБ з його визнанням він був змушений говорити неправду, так як на нього чинили тиск і катували.

Кольченко зазначив, що адвокати українських політв’язнів вже звернулися до Європейського суду з прав людини зі скаргою на російське правосуддя. Однак ніяких деталей він розповісти не зміг.

У свою чергу Сенцов додав, що його радує той факт, що справи українських політв’язнів в ЄСПЛ «злилися з єдиною справою України».

Нагадаємо, що Сенцов і Кольченко повернулися в Україну 7 вересня в рамках масштабного обміну між Україною і РФ, який проходив у форматі «35 на 35».​

Джерело: Ракурс


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