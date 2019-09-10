Реформи Зеленського: Рада проголосувала за пропоновані президентом зміни до кримінального процесуального законодавства, фото — Народна правда

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Ракурс

Верховна Рада 10 вересня проголосувала за пропоновані президентом України Володимиром Зеленським зміни до кримінального процесуального законодавства.

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За законопроект № 1009 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства» проголосували 297 нардепів. Проти висловилися три нардепи, утрималися 40 депутатів. Законопроект розглядався за скороченою процедурою.

Він вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України та пов’язані із цим зміни до декількох законів — «Про статус народного депутата України», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про судову експертизу», «Про радіочастотний ресурс України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій», який набуває чинності з 1 січня 2020 року.

Новація від Зеленського вилучає із Кримінального процесуального кодексу України та закону України «Про статус народного депутата України» норми, які забороняють без згоди Ради здійснювати обшук нардепа, огляд його особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також втручатися у таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

НАБУ і ДБР самостійно здійснюватимуть зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій.

Слідчий суддя і суд під час оголошення ухвали про арешт не матимуть права визначати розмір застави у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину.

Законопроект передбачає надання прокурору права звернутися (в тому числі за результатами клопотання учасників кримінального провадження) до суду з клопотанням закрити кримінальне провадження, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення. Відповідно до тексту змін, судовий розгляд починається з оголошення прокурором лише короткого викладу обвинувального акта.

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» уточнює адміністративні повноваження директора НАБУ і встановлює спеціальні положення для проведення конкурсу на зайняття посад негласних штатних працівників бюро.

Сьогодні Рада ухвалила за 10 хвилин закон про імпічмент у першому та другому читаннях.