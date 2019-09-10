Реформы Зеленского: Рада проголосовала за предлагаемые президентом изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, фото — Народная правда

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Ракурс

Верховная Рада 10 сентября проголосовала за предлагаемые президентом Украины Владимиром Зеленским изменения в Уголовно-процессуальное законодательство.

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За законопроект № 1009 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовно-процессуального законодательства» проголосовали 297 нардепов. Против высказались три нардепа, воздержались 40 депутатов. Законопроект рассматривался по сокращенной процедуре.

Он вносит изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины и связанные с этим изменения в нескольких законов — «О статусе народного депутата Украины», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О судебной экспертизе», «О радиочастотном ресурсе Украины», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий», который вступает в силу с 1 января 2020 года.

Новация от Зеленского изымает из Уголовного процессуального кодекса Украины и закона Украины «О статусе народного депутата Украины» нормы, которые запрещают без согласия Рады осуществлять обыск нардепа, обзор его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

НАБУ и ГБР буду самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Следственный судья и суд во время объявления постановления об аресте не смогут определять размер залога в уголовном производстве относительно тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления.

Законопроект предусматривает предоставление прокурору права обратиться (в том числе по результатам ходатайства участников уголовного производства) в суд с ходатайством закрыть уголовное производство, если не установлено лицо, совершившее уголовное преступление. Согласно текста изменений, судебное разбирательство начинается с объявления прокурором только краткого изложения обвинительного акта.

Закон Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» уточняет административные полномочия директора НАБУ и устанавливает специальные положения для проведения конкурса на занятие должностей негласных штатных работников бюро.

Сегодня Рада приняла за 10 минут закон об импичменте в первом и втором чтениях.