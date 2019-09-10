Публічні закупівлі: Рада схвалила законопроект, який ускладнює обхід системи Prozorro, фото — Радіо Трек

https://racurs.ua/ua/n126587-rada-poperedno-shvalyla-zakonoproekt-pro-publichni-zakupivli-yakyy-uskladnuie-obhid-systemy.html

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Верховна Рада 10 вересня ухвалила проект закону про внесення змін до закону «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель. Законопроект № 1076 покликаний ускладнити обхід системи Prozorro (Прозорро).

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Його розглянули у першому читанні за скороченою процедурою і підтримали більшістю голосів (351 нардеп).

Новація пропонує викласти в новій редакції декілька законів, зокрема, закон «Про публічні закупівлі». Законопроект розробляли в уряді. Там вважають, що ухвалення закону призведе до зменшення випадків обходу системи Prozorro під час оголошення тендерів. Новація запроваджує поняття спрощених закупівель — закупівлі товарів, робіт і послуг на суму від 50 до 200 тис. грн, які обов’язково будуть проводитись через Prozorro.

В Мінекономіки заявляли, що у такий спосіб приблизно 250 тис. процедур на рік будуть виведені з тіні.

Проект закону передбачає для планування закупівель та підготовки до проведення процедур закупівель надати такі права замовнику:

проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання;

укладати один договір про закупівлю із переможцем закупівлі декількох (усіх) лотів в межах єдиної процедури закупівлі;

відхиляти тендерну пропозицію учасника, який не виконав свої зобов’язання перед ним за раніше укладеним договором про закупівлю.

У тексті законопроекту детально регламентується використання технічних специфікацій до предмета закупівлі, в яких визначаються характеристики товарів через сукупність усіх їх технічних умов.

Розширюється також перелік кваліфікаційних критеріїв, які вимагаються замовником від учасника процедури закупівлі. Зокрема, з’являється вимога щодо наявності фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Сьогодні парламент у першому читанні також ухвалив законопроект щодо декриміналізації статті Кримінального кодексу про фіктивне підприємництво.