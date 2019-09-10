Фіктивне підприємництво: Рада у першому читанні ухвалила зміни до Кримінального кодексу, фото — ВН

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Верховна Рада 10 вересня у першому читанні ухвалила зміни до Кримінального кодексу, які декриміналізовують статтю про фіктивне підприємництво.

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За це рішення проголосували 365 нардепів. Законопроект № 1080 розглядався за скороченою процедурою. Строки розгляду проекту закону скорочено на половину.

Проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення тиску на бізнес», відповідно до пояснювальної записки, розроблявся «з метою гуманізації кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків», а також для того, щоб усунути зловживання і тиск службових осіб слідчих органів, які контролюють дотримання податкового законодавства.

Проект вносить зміни до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України.

Із Кримінального кодексу виключається ст. 205 «Фіктивне підприємництво», згідно з якою кримінально караним визнаються дії щодо створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, та значно підвищується розмір сум фактичного ненадходження до бюджету податків, зборів і інших обов’язкових платежів для встановлення наявності ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу.

Про намір віднести фіктивне підприємництво до адміністративних правопорушень, аби унеможливити маніпуляції податківців, в команді Зеленського повідомляли відразу після другого туру голосування на президентських виборах у квітні 2019 року.