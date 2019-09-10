Рада попередньо схвалила зміни про роботу Антикорупційного суду, фото — ТСН

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Верховна Рада 10 вересня попередньо схвалила зміни щодо роботи Антикорупційного суду.

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У першому читанні парламент розглянув проект закону № 1025 «Про внесення зміни до Закону України „Про Вищий антикорупційний суд“ (щодо початку роботи суду)». Зміни розвантажують роботу ВАКС.

За таке рішення проголосували 345 нардепів. Верховна Рада також скоротила на половину розгляд цього закону у другому читанні.

Законопроект, який вніс до Ради президент, вносить зміни у «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищий антикорупційний суд», відповідно до яких суд приймає у свою роботу кримінальні провадження, досудове розслідування у яких здійснюється або здійснювалося НАБУ та закінчено прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), а також усі кримінальні провадження, досудове розслідування у яких завершено прокурорами САП і судовий розгляд яких судами першої, апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Решту справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, він приймає за умови, якщо відомості про них внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дати початку роботи цього суду.

Нагадаємо, що 5 вересня в Україні розпочав свою роботу Вищий антикорупційний суд.​ Він займатиметься розглядом справ про корупційні та пов’язані з ними злочини. До складу ВАКС входять 38 суддів. ВАКС отримає на розгляд понад 3 тис. кримінальних провадження від місцевих судів.