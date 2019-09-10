Рада предварительно одобрила изменения относительно работы Антикоррупционного суда, фото — ТСН

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Верховная Рада 10 сентября предварительно одобрила изменения относительно работы Антикоррупционного суда.

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В первом чтении парламент рассмотрел проект закона № 1025 «О внесении изменений в Закон Украины „О Высшем антикоррупционном суде“ (относительно начала работы суда)». Он разгружает работу ВАКС.

За такое решение проголосовали 345 нардепов. Верховная Рада также сократила наполовину рассмотрение этого закона во втором чтении.

Законопроект, который внес в Раду президент, вносит изменения в «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде», согласно которым суд принимает в свою работу уголовные производства, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами САП и судебное разбирательство в которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.

Остальные дела, отнесенные к подсудности Высшего антикоррупционного суда, он принимает при условии, что сведения о них внесены в Единый реестр досудебных расследований с даты начала работы этого суда.

Напомним, что 5 сентября в Украине начал свою работу Высший антикоррупционный суд. Он будет заниматься рассмотрением дел о коррупционных и связанных с ними преступлениях. В состав ВАКС входят 38 судей. ВАКС получит на рассмотрение более 3 тыс. уголовных производства от местных судов.