Фиктивное предпринимательство: Рада в первом чтении приняла изменения в Уголовный кодекс, фото — ВН

https://racurs.ua/n126583-parlament-v-pervom-chtenii-dekriminaliziroval-statu-o-fiktivnom-predprinimatelstve.html

Ракурс

Верховная Рада 10 сентября во первом чтении приняла изменения в Уголовный кодекс, которые декриминализуют статью о фиктивном предпринимательстве.

Loading...

За это решение проголосовали 365 нардепов. Законопроект № 1080 рассматривался по сокращенной процедуре. Сроки рассмотрения проекта закона сокращены вдвое.

Проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения давления на бизнес», согласно пояснительной записке, разрабатывался «с целью гуманизации уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов», а также для того, чтобы устранить злоупотребления и давление должностных лиц следственных органов, контролирующих соблюдения налогового законодательства.

Проект вносит изменения в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины.

Из Уголовного кодекса исключается ст. 205 «Фиктивное предпринимательство», согласно которой уголовно наказуемым признаются действия по созданию или приобретению субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет, а также значительно повышается размер сумм фактического непоступления в бюджет налогов, сборов и других обязательных платежей для установления наличия признаков составов уголовных преступлений, предусмотренных ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.

О намерении отнести фиктивное предпринимательство к административным правонарушениям, чтобы исключить манипуляции налоговиков, в команде Зеленского сообщали сразу после второго тура голосования на президентских выборах в апреле 2019 года.