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Ракурс
Публичные закупки: Рада одобрила законопроект, который усложняет обход системы Prozorro, фото —- Радио Трек

Рада предварительно одобрила законопроект о публичных закупках, который усложняет обход системы Prozorro

10 сен 2019, 14:12
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Верховная Рада 10 сентября приняла проект закона о внесении изменений в закон «О публичных закупках» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок. Законопроект № 1076 призван усложнить обход системы Prozorro (Прозорро).

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Его рассмотрели в первом чтении по сокращенной процедуре и поддержали большинством голосов (351 нардеп).

Новация предлагает изложить в новой редакции несколько законов, в частности, закон «О публичных закупках». Законопроект разрабатывали в правительстве. Там считают, что принятие закона приведет к уменьшению случаев обхода системы Prozorro во время объявления тендеров. Новация вводит понятие упрощенных закупок — закупки товаров, работ и услуг на сумму от 50 до 200 тыс. грн, которые обязательно будут проводиться через Prozorro.

В Минэкономики заявляли, что таким образом около 250 тыс. процедур в год будут выведены из тени.

Проект закона предусматривает для планирования закупок и подготовки к проведению процедур закупок предоставить такие права заказчику:

  • проводить предварительные рыночные консультации с целью анализа рынка, в том числе запрашивать и получать рекомендации и информацию от субъектов хозяйствования;
  • заключать один договор о закупке с победителем закупки нескольких (всех) лотов в рамках единой процедуры закупки;
  • отклонять тендерное предложение участника, который не выполнил свои обязательства перед ним по ранее заключенному договору о закупке.

В тексте законопроекта подробно регламентируется использование технических спецификаций к предмету закупки, в которых определяются характеристики товаров.

Расширяется также перечень квалификационных критериев, требуемых заказчиком от участника размещения заказа. В частности, появляется требование о наличии финансовой возможности, которая подтверждается финансовой отчетностью.

Сегодня парламент в первом чтении также принял законопроект о декриминализации статьи Уголовного кодекса о фиктивном предпринимательстве.

Источник: Ракурс


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