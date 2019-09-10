Выдумщики большие: Сенцов детально рассказал о своем задержании. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n126586-vydumschiki-bolshie-sencov-detalno-rasskazal-o-svoem-zaderjanii-fsb.html

Ракурс

Олег Сенцов, украинский режиссер и политзаключенный, считает свое попадание в российскую тюрьму случайностью. По его словам, сотрудники ФСБ изначально вышли на Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния, которые проходили с ним по одному сфабрикованному делу.

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Российские силовики месяц следили за Чирнием и пытались найти того, кто будет с ним работать. Однако никто не соглашался, так как «сумасшедших нет», заявил Сенцов во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве, сообщает «Ракурс».

После этого российские силовики арестовали многих украинцев, а несколько из них просто пропали, рассказал Сенцов. Он добавил, что Афанасьев пытался выйти с ним на связь и хотел заманить на встречу, но там была засада, о чем Сенцов знал.

России это не понравилось, они выдумщики большие. Когда меня уже задержали, то оказалось, что Гену пытали, а выдержать пытки на длительном времени невозможно. Если бы я был медийный человек, меня арестовали и вывезли на подвал, то вопрос только времени, когда ты сознаешься во всем. То, что происходило со мной, это мелко, по сравнению с тем, что делали с ребятами. Я, когда летел домой, пообщался с Карпюком, — отметил он.

В свою очередь Александр Кольченко также добавил, что случайно попал в компанию Чирния, Кольченко и Сенцова. Он считал, что он «неуловимый Джо» и не предоставляет особого интереса для спецслужб. Кольченко отметил, что в реальности оказалось все по-другому.

Говоря о премии Сахарова, которую в Европе заочно вручили Сенцову, он отметил, что «себе ее не давал».

Ну дали и дали, хорошо, — сказал он.

Напомним, что во время сегодняшней пресс-конференции Сенцов также рассказал о том, чем планирует заняться в будущем.