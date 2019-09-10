Олег Сенцов, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n126585-obmen-plennymi-sencov-rasskazal-o-svoem-otnoshenii-k-peredache-rossii-cemaha-video.html

Ракурс

Олег Сенцов, освобожденный в субботу из российякого плена украинский политзаключенный, рассказал о своем отношении к передаче России одного из главных свидетелей по делу MH17 Владимира Цемаха и других лиц при обмене пленными между Киевом и Москвой.

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По словам Сенцова, ему об этом стало известно уже в самолете, который отвозил украинских политзаключенных на родину, а потому политзаключенному пока трудно это комментировать.

Есть президент, люди наделили полномочиями, люди доверяют этому человеку. У него есть больше информации, чем у нас с вами, он принял такое решение, значит в этом была необходимость. Действия властей должны быть прозрачными, четкими, адекватными, иначе общество будет против и это будет происходить быстро, без каких-либо майданов, — отметил Сенцов во время сегодняшней пресс-конференции.

Сенцов подчеркнул, что он не занимался вопросами такого уровня, однако считает, что редко бывают полностью правильные универсальные решения.

Они не всегда бывают правильными на 100% и учесть все бывает неприятные какие-то моменты происходят. Но эти решения нужны, без них работа невозможна, — считает Сенцов.

Еще один освобожденный политзаключенный, который принимал участие в этой пресс-конференции — Александр Кольченко, отметил, что по поводу фигуры Цемаха у него еще не сформировалось собственное мнение.

Также Сенцов ответил на вопрос, готов ли он участвовать в операциях по освобождению украинских заключенных, как это в свое время якобы делала освобожденная из плена Надежда Савченко, ездя на Донбасс. По его словам, на оккупированные территории он готов попасть «только на танках».

Напомним, Сенцов и Кольченко сегодня рассказали о своих планах на будущее.