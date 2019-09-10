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Ракурс
Олег Сенцов, фото: соціальні мережі

Обмін полоненими: Сенцов розповів про своє ставлення до передачі Росії Цемаха (ВІДЕО)

10 вер 2019, 13:54
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Олег Сенцов, звільнений в суботу з російського полону український політв’язень, розповів про своє ставлення до передачі Росії одного з головних свідків у справі MH17 Володимира Цемаха та інших осіб під час обміну полоненими між Києвом та Москвою.

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За словами Сенцова, йому про це стало відомо вже в літаку, який відвозив українських політв’язнів на батьківщину, а тому політв’язневі наразі важко це коментувати.

Є президент, якого люди наділили повноваженнями, люди довіряють цій людині. У нього є більше інформації, ніж у нас з вами, він прийняв таке рішення, значить в цьому була така необхідність. Дії влади повинні бути прозорими, чіткими, адекватними, інакше суспільство буде проти і це буде відбуватися швидко, без будь-яких майданів, — зазначив Сенцов під час сьогоднішньої прес-конференції.

Сенцов наголосив, що він не займався питаннями такого рівня, проте вважає, що рідко бувають стовідсотково правильні універсальні рішення.

Вони не завжди бувають правильними на 100% і врахувати всі, буває неприємні якісь моменти відбуваються. Але ці рішення потрібні, без них робота неможлива, — вважає Сенцов.

Ще один звільнений політв’язень, який брав участь у цій прес-конференції — Олександр Кольченко, зазначив, що з приводу фігури Цемаха в нього ще не сформувалася власна думка.

Також Сенцов відповів на питання, чи готовий він брати участь в операціях зі звільнення українських в’язнів, як це свого часу нібито робила звільнена з полону Надія Савченко, їздячи на Донбас. За його словами, на окуповані території він готовий потрапити «лише на танках».

Нагадаємо, Сенцов та Кольченко сьогодні розповіли про свої плани на майбутнє.

Джерело: Ракурс


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