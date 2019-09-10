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Ракурс
Вигадники великі: Сенцов детально розповів про своє затримання. Фото: Дзеркало тижня

Вигадники великі: Сенцов детально розповів про своє затримання ФСБ

10 вер 2019, 13:55
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Олег Сенцов, український режисер і політв’язень, вважає своє потрапляння в російську в’язницю випадковістю. За його словами, співробітники ФСБ спочатку вийшли на Геннадія Афанасьєва і Олексія Чирнія, які проходили з ним по одній сфабрикованій справі.

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Російські силовики місяць стежили за Чирнієм і намагалися знайти того, хто буде з ним працювати. Однак ніхто не погоджувався, так як «божевільних немає", заявив Сенцов під час сьогоднішньої прес-конференції в Києві, повідомляє «Ракурс».

Після цього російські силовики заарештували багатьох українців, а кілька з них просто пропали, розповів Сенцов. Він додав, що Афанасьєв намагався вийти з ним на зв’язок і хотів заманити на зустріч, але там була засідка, про що Сенцов знав.

Росії це не сподобалося, вони вигадники великі. Коли мене вже затримали, то виявилося, що Гену катували, а витримати тортури на тривалому часі неможливо. Якщо б я був медійний чоловік, мене заарештували і вивезли на підвал, то питання тільки часу, коли ти зізнаєшся. Те, що відбувалося зі мною, це дрібно, порівняно з тим, що робили з хлопцями. Я, коли летів додому, поспілкувався з Карпюком, — зазначив він.

У свою чергу Олександр Кольченко також додав, що випадково потрапив в компанію Чирнія, Кольченко і Сенцова. Він вважав, що він «невловимий Джо» та не становить особливого інтересу для спецслужб. Кольченко зазначив, що в реальності виявилося все по-іншому.

Говорячи про премію Сахарова, яку в Європі заочно вручили Сенцову, він зазначив, що «собі її не давав».

Ну дали і дали, добре, — сказав він.

Нагадаємо, що під час сьогоднішньої прес-конференції Сенцов також розповів про те, чим планує зайнятися в майбутньому.

Джерело: Ракурс


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