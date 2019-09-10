Верховная Рада сегодня приняла ряд законов. Фото: Полтавщина

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Сегодня Верховная Рада одобрила в целом закон об импичменте главы государства. Проект закона поддержали 337 голосов в первом чтении, а за документ в целом проголосовали 245 депутатов. На оба чтения ушло до 10 минут по упрощенной процедуре. Закон приняли только голосами фракции «Слуга народа».

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Также парламент принял проект закона «О внесении изменений в закон № 1076 «О публичных закупках» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок. Этот проект закона должен усложнить обход системы Prozorro.

Кроме того, Рада 345 голосами парламентариев предварительно одобрила изменения о работе Антикоррупционного суда. В первом чтении парламент рассмотрел проект закона № 1025 «О внесении изменения в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде» (о начале работы суда)».

Верховная Рада 10 сентября в первом чтении одобрила прокурорскую реформу, которую предложил президент Владимир Зеленский. За закон № 1032 проголосовали 287 нардепов.

Украинский режиссер Олег Сенцов впервые пообщался с журналистами после своего возвращения в Украину. В частности, политический заключенный рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и заявил, что случайно попал в российскую тюрьму. Также Сенцов рассказал, что после Евромайдана он помогал эвакуировать украинских военнослужащих из Крыма, который в то время уже оккупировали российские войска.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что глава Российской Федерации Владимир Путин помиловал 10 освобожденных граждан Украины. Под личное обязательство освободили Энвера Бекирова. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека заверила, что новый обмен заключенными между Украиной и РФ состоится до конца 2019 года.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в третий раз не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Сегодня к следователям даже не появился адвокат лидера «Европейской солидарности», который должен был предупредить об отсутствии Порошенко.