​Хотел бы видеть Путина в Гааге: Сенцов высказался о возможной революции в России. Фото: Хвиля

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Ракурс

Олег Сенцов, украинский режиссер и политзаключенный, рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и к россиянам в целом.

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Во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве он подчеркнул, что хотел бы видеть Путина в международном уголовном трибунале в Гагге (Нидерланды). При этом он признал, что скорее всего, это лишь мечты, сообщает «Ракурс».

Сенцов также выразил надежду, что в России может произойти какая-либо революция, что поможет РФ стать более цивилизованным государством. Он отметил, что сейчас среди россиян есть люди, которые хотят жить нормально, «но их мало».

Также прокомментировал Сенцов и информацию о том, что у него есть российский паспорт. Он опроверг данные слухи. Сенцов сказал, что после аннексии Крыма жителей полуострова заставляли писать заявление об отказе от гражданства РФ, в другом случае оно предоставлялось автоматически.

Я в этом бреде отказался участвовать, мне это не нужно, я это не признавал. Вся эта акция захвата была незаконной и все эти документы были незаконными. И когда я попал в тюрьму, мне сказали, что у меня российское гражданство, то же самое было с Сашей (Кольченко — ред.). Также нам несколько раз предлагали подписать документы о его получении. Но мы все это отсекали, — рассказал он.

Напомним, что также сегодня Сенцов детально рассказал о том, как проходило его задержание в Крыму весной 2014 года.​