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Хотів би бачити Путіна в Гаазі: Сенцов висловився про можливу революції в Росії. Фото: Хвиля

Хотів би бачити Путіна в Гаазі: Сенцов висловився про можливість революції в Росії

10 вер 2019, 14:25
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Олег Сенцов, український режисер і політв’язень, розповів про своє ставлення до президента Росії Володимира Путіна і до росіян в цілому.

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Під час сьогоднішньої прес-конференції в Києві він підкреслив, що хотів би бачити Путіна в Міжнародному кримінальному трибуналі в Газі (Нідерланди). При цьому він визнав, що швидше за все, це лише мрії, повідомляє «Ракурс».

Сенцов також висловив надію, що в Росії може статися будь-яка революція, що допоможе РФ стати більш цивілізованою державою. Він зазначив, що зараз серед росіян є люди, які хочуть жити нормально, «але їх мало».

Також прокоментував Сенцов і інформацію про те, що у нього є російський паспорт. Він спростував ці чутки. Сенцов сказав, що після анексії Криму жителів півострова змушували писати заяву про відмову від громадянства РФ, в іншому випадку воно надавалося автоматично.

Я у цьому відмовився брати участь, мені це не потрібно, я це не визнавав. Вся ця акція захоплення була незаконною і всі ці документи були незаконними. І коли я потрапив до в’язниці, мені сказали, що у мене російське громадянство, те ж саме було з Сашком (Кольченко — ред.). Також нам кілька разів пропонували підписати документи про його отримання. Але ми все це відсікали, — розповів він.

Нагадаємо, що також сьогодні Сенцов докладно розповів про те, як проходило його затримання в Криму навесні 2014 року.​

Джерело: Ракурс


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