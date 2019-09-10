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Ракурс
Сборная Украины сыграла товарищеский матч. Фото: 24 канал

Футбол: Украина сыграла вничью с Нигерией в Днепре

10 сен 2019, 23:25
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Национальная сборная Украины по футболу показала неоднозначную игру в товарищеском поединке против Нигерии.

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«Сине-желтые» 10 сентября проводили поединок на «Днепр Арене». В Днепре украинская футбольная сборная в последний раз играла в 2009 году. Тогда команда обыграла сборную Англии со счетом 1:0.

Сегодня украинцы пропустили уже на 4 минуте. Быстрый гол забил Арібо, который без проблем переиграл Андрея Лунина — 0:1. После этого наш голкипер несколько раз спасал команду после опасных ударов Чуквуезе, Кала и Арібо. На 34 минуте гости заработали пенальти, поскольку Караваев сбил Калу. Удар с одиннадцатиметровой отметки выполнял Осимхен. Лунин хоть и угадал направление удара, но спасти не смог — 0:2.

Во втором тайме момент имел Андрей Ярмоленко, но не воспользовался шансом, а удар Малиновского отразил голкипер гостей. Андрей Шевченко провел ряд замен и впоследствии украинцы отыграли один мяч. Караваев отпасовал в штрафную, где Александр Зинченко мастерски пробил в ближний угол. Случилось это на 78 минуте — 1:2. А уже на 79 минуте голом отличился Яремчук — 2:2.

Напомним, 7 сентября сборная Украины одолела сборную Литвы в выездном матче чемпионата Европы-2020, который состоялся на стадионе Федерации футбола Литвы в Вильнюсе. Матч завершился со счетом 3:0. Голы забивали Александр Зинченко, Мораес и Руслан Малиновский.

Источник: Ракурс


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