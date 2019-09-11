Новини України

США виділять військову допомогу Україні навіть у разі заборони від Трампа. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n126616-ssha-vydilyat-viyskovu-dopomogu-ukrayini-navit-u-razi-zaborony-vid-trampa.html

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Військова допомога Україні від США, попередньо у розмірі 250 млн дол., буде виділена за будь-яких обставин. Про це заявили американські сенатори від Республіканської і Демократичної партій.

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Республіканець Рон Джонсон під час спілкування з журналістами у Вашингтоні зазначив, що обидві партії Конгресу будуть голосувати за виділення коштів Україні, навіть якщо президент США Дональд Трамп прийме інше рішення, повідомляє Reuters.

Як заявив сенатор-демократ Кріс Мерфі, його партія також підтримує виділення коштів на оборонні потреби України. Він зазначив, що під час зустрічей з українськими чиновниками було ясно, що вони не можуть зрозуміти причин, за якими США хочуть заморозити виплати.

Мерфі і Джонсон також зазначили, що намагалися переконати українців у тому, що Конгрес надає підтримку Україні, яка зіткнулася з агресією з боку Росії.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Трамп доручив представникам своєї адміністрації з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні.