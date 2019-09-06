Особый статус Донбасса. Фото: Vesti

https://racurs.ua/2441-osobyy-status-donbassa-pochemu-zakonoproekt-vryad-li-budet-prinyat.html

Ракурс

Народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в первый же день работы нового парламента внесли законопроект №1120 под названием «Проект Постановления о неотложных мерах для прекращения боевых действий и восстановления мира, имплементации Минских соглашений». По словам инициаторов, это будет целый пакет законопроектов, в том числе об особом статусе Донбасса.

Loading...

«Верховная Рада должна дать поручение профильному комитету, это комитет по Донбассу, подготовить законопроекты. В частности, проект изменений в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса, законопроекты об амнистии, об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, о выборах на оккупированных территориях, о восстановлении социальных прав граждан», — заявил народный депутат Виктор Медведчук, глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Ракурс» попросил поделиться своим мнением о возможном предоставлении особого статуса Донбассу украинского политолога Кирилла Сазонова, который, к слову, сам является вынужденным переселенцем из оккупированного Донецка:

— Законопроект об особом статусе Донбасса внес Вадим Новинский, поэтому я думаю, что, если предварительного соглашения с президентом у этой группы нет, то пакет непроходной. Пока это просто законодательный спам, за который проголосует примерно человек 40. Но если предположить, что кабинет Зеленского обсуждал эту идею с кабинетом Путина, то для принятия этого пакета большинство голосов в Верховной Раде уже заготовлено.

Однако депутаты — авторы законопроекта об особом статусе Донбасса, скорее всего, понимают, что этот пакет принят не будет, и добиваются иных целей. Во-первых, они заинтересованы дистанцироваться от парламентского большинства и продемонстрировать, что именно они являются двигателями мирного процесса. Во-вторых, Вадим Новинский, возможно, просто демонстрирует, что он работает на своего избирателя и на тех, на кого он ориентируется, — на Кремль. «Оппозиционный блок» никогда не скрывал, что стремится к прямым переговорам с сепаратистами и хочет амнистии. То есть на данный момент я предполагаю, что пакет этих законопроектов внесен для создания шума: о нем будут говорить, и на этом все.

Если мы предположим второй вариант, что «Слуга народа» попытается за эти инициативы проголосовать, то опасаюсь, что для нынешней Верховной Рады ее каденция завершится на принятии амнистии. То же касается и президента страны. С моей точки зрения, законопроект достаточно токсичный. Представляете, если проголосовать за амнистию боевикам? А особый статус Донбасса идет в одном флаконе с амнистией и выборами на территориях, не контролируемых украинской властью, — это единый пакет.

Особый статус Донбасса — последствия возможного принятия законопроекта

Как отреагируют ветераны, волонтеры? Мы видели Марш достоинства на День Независимости Украины, который можно расценивать как демонстрацию того, что оппозиция президенту немалочисленна и сильна. Как воспримут такие законы родственники 11 тысяч погибших и около 50 тысяч отвоевавших? Буря, которую может спровоцировать принятие этого законопроекта, будет такой силы, что Аваков Зеленскому ничем не поможет. Оружия на руках у людей, умеющих стрелять и убивать, у нас предостаточно. И они будут пользоваться общественной поддержкой.

Я не могу представить себе конфигурацию страны в случае принятия пакета законопроектов об особом статусе Донбасса. Появится отдельный регион, имеющий монополию на свою внутреннюю власть: на назначение прокуроров, судей, полицейских, СБУ, мэров городов... Монополию, не связанную с центральным аппаратом управления в Киеве. При такой системе Киев никого не сможет ни уволить, ни посадить за правонарушения. То есть местному населению некому будет и пожаловаться. Это будут, по сути, феодалы-самодержцы, не контролируемые украинской властью.

У этого региона, по задумке инициаторов законопроекта об особом статусе Донбасса, будут особые торговые отношения с Россией, то есть прозрачные границы. Что ставит под вопрос прозрачность наших границ со странами Европы, с которыми у нас достигнуты соглашения о безвизовом режиме. Значит, это может поставить под удар существование самого безвиза.

И Киев за все вот это отдельное «самоуправление» будет платить по защищенной статье. Это указано в Минских соглашениях: ОРДЛО получает финансирование по защищенной статье, и уменьшить его Украина не может. И если будет утвержден особый статус Донбасса, у России отпадает необходимость содержать всю эту банду, и тогда она выступает уже не агрессором, а посредником-миротворцем в примирении украинцев. То есть «конфликт между Донецком и Киевом» (читай «гражданская война») успешно разрешается, и ключевую роль в этом играет замечательная мудрая Москва. Зачем тогда санкции?

Если у президента и Верховной Рады есть инстинкт самосохранения, то они этот проект провалят. Потому что на самом деле он никому не нужен. Он не нужен был и Порошенко, когда тот подписывал Минские соглашения. Но тогда было Дебальцево, и необходим был тайм-аут — перерыв, передышка. И Украина, подписав Минские, его получила.

Пакет об особом статусе Донбасса, насколько я могу судить, вызывает жесткое неприятие и у парамилитаристских организаций, и у вменяемых политиков, политологов и журналистов… Все понимают токсичность этого законопроекта. Поэтому мы можем рассчитывать на то, в чем не раз уже убеждались: решает судьбу страны не молчаливое большинство, а пассионарное меньшинство.

Подготовила Марина БУРУНДУК