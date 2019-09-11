Новости Украины

Украина против России: ЕСПЧ сегодня рассмотрит дело по Крыму. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n126618-ukraina-protiv-rossii-espch-segodnya-rassmotrit-delo-protiv-rf-po-krymu.html

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) проведет заседание, посвященное межгосударственному делу «Украина против России». Сегодня будут слушать материалы дела о нарушении Российской Федерацией прав человека в оккупированном Крыму.

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Слушания назначены на 9.15 в зале заседаний ЕСПЧ в Страстубрге, сообщает «Укринформ».

Этот иск был внесен на рассмотрение ЕСПЧ 13 марта 2014 года. Украинская сторона утверждает, что РФ незаконно захватила власть в Крыму 27 февраля 2014 года, после чего под юрисдикцией этого государства здесь произошли многочисленные нарушения прав человека.

В частности, Украина обвиняет РФ в убийстве украинских военных, полицейских и гражданских лиц. Кроме того, российских силовиков обвиняют в применении пыток, жестоком обращении и противоправном задержании украинских граждан.

Всего в ЕСПЧ рассматривают пять межгосударственных дел Украины против России. Все они были открыты после начала агрессии РФ против Украины. В ЕСПЧ также поступили более 4 тыс. отдельных заявлений, связанных с событиями на Донбассе и в Крыму.