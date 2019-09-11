Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n126617-zasedanie-rady-deputaty-rassmotryat-konfiskaciu-nezakonnyh-aktivov-i-perezagruzku-napk.html

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Утреннее пленарное заседание второй сессии Верховной Рады Украины IX созыва началось в 10.00.

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Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Сегодня народные избранники планируют рассмотреть ряд законопроектов. Среди этого перечня, в частности законопроект № 1031 о конфискации незаконных активов и законопроект № 1029−1, предусматривающий перезагрузку Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Также планируется рассмотреть законопроект № 1085 «О защите прав потребителей финансовых услуг», выдвинутый представителем фракции «Слуга народа», председателем профильного комитета Даниилом Гетьманцевым. Законопроект предусматривает наделение регуляторов финансового рынка, таких как Нацбанк, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацкомфинуслуг, полномочиями применять к финучреждениям меры воздействия и налагать административные взыскания за нарушение прав потребителей.

Также Рада рассмотрит законопроект № 1081, который предлагает ввести единую государственную электронную систему в сфере строительства. В частности, авторы законопроекта предлагают создать Е-кабинет заказчика строительства.

Также в планах работы Верховной Рады на сегодня — переименование ряда населенных пунктов в различных регионах Украины.

Напомним, вчера сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко обвинила парламентское большинство в законодательном плагиате.