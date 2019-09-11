Курс валют на сьогодні оприлюднив НБУ. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні до іноземних валют 11 вересня визначив Національний банк України.

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Станом на сьогоднішній ранок 1 дол. коштує 24,88 грн. Таким чином гривня укріпилася на 14 коп. у порівнянні з 10 вересня. Так вчора 1 дол. коштував 25,02 грн. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Таким чином, офіційний курс долара впав нижче рівня 25 грн за 1 дол. Востаннє таке падіння долара спостерігалося в серпні 2016 року. Так, 14 серпня 2016 року 1 дол. коштував 24,85 грн.

Водночас євро подешевшало на 14 коп. У середу ця грошова одиниця коштує 27,47 грн.

Нагадаємо, раніше український олігарх Ігор Коломойський заявляв, що наразі курс гривні до долара та євро штучно зміцнюється Національним банком України. Бізнесмен прогнозує, що вже восени курс української грошової одиниці може сягати 30 грн за 1 дол.