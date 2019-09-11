Розпилення газу в Черкасах: стали відомі подробиці інциденту

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Вчора в одній зі шкіл Черкас було розпилено газ, фото: Сергій Воронов
Розпилення газу в Черкасах: стали відомі подробиці інцидентуhttps://racurs.ua/ua/n126626-rozpylennya-gazu-v-cherkasah-staly-vidomi-podrobyci-incydentu.htmlРакурс
Розпилення газу в приміщенні однієї зі шкіл у Черкасах, в результаті якого вчора постраждала 21 дитина, здійснив один зі шестикласників, що навчаються у цьому закладі.
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Про це повідомляє агентство УНН з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Зазначається, що було розпилено вміст балончика для заправки приладів, який шестикласник взяв у гаражі свого батька. Газ було розпилено в приміщенні їдальні навчального закладу. Мотиви таких дій школяра наразі встановлюються.
Поліція може відкрити кримінальне провадження за цим фактом відповідно до ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Очільник департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергій Воронов на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що одна дитина продовжує залишатися в медичному закладі під наглядом лікарів. Ще 10 дітей перебувають вдома, а дев’ять — вже на уроках у школі.
За словами Воронова, школяреві, який розпилив газ, — 11 років. На думку чиновника, цей інцидент, скоріше всього, стався через необережність чи дитячі пустощі.
І правоохоронними органами і нашими працівниками з виховного напрямку проводиться посилена відповідна робота! — наголосив Воронов.
Нагадаємо, одна дитина з тих, кого довелося госпіталізувати після розпилення газу в Черкасах, вчора перебувала в стані середньої тяжкості.
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