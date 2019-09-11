Під Дніпром підірвали банкомат і викрали 350 тис. грн. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/ua/n126627-pid-dniprom-pidirvaly-bankomat-i-vykraly-350-tys-grn-foto.html

Ракурс

Банкомат підірвали у Дніпропетровській області. Це вже не перший подібний злочин у регіоні, цього разу зловмисник заволодів сумою в 350 тис. грн.

Loading...

Банкомат був розміщений в одному з продуктових магазинів у селі Чумаки. Для вибуху зловмисник застосував газоповітряну суміш, повідомляють УНН із посиланням на правоохоронні органи.

Після пограбування зловмисник втік, його розшукує поліція. За фактом підриву банкомату розпочато досудове розслідування.

Зазначимо, що у квітні в селі Орлівщина Дніпропетровської області невідомі також підривали банкомат. Аналогічний інцидент в області відбувся у червні, тоді злочинцям вдалося викрасти з банкомату півмільйона гривень.

А в липні в самому Дніпрі також було скоєно підрив банкомату. Тут зловмисники підірвали агрегат «Приватбанку», використавши трубку з газом, який запустили до банкомату.