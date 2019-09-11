Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під Дніпром підірвали банкомат і викрали 350 тис. грн. Фото: Зеркало недели

Під Дніпром підірвали банкомат і викрали 350 тис. грн (ФОТО)

11 вер 2019, 11:51
999

Банкомат підірвали у Дніпропетровській області. Це вже не перший подібний злочин у регіоні, цього разу зловмисник заволодів сумою в 350 тис. грн.

Loading...

Банкомат був розміщений в одному з продуктових магазинів у селі Чумаки. Для вибуху зловмисник застосував газоповітряну суміш, повідомляють УНН із посиланням на правоохоронні органи.

Після пограбування зловмисник втік, його розшукує поліція. За фактом підриву банкомату розпочато досудове розслідування.

Під Дніпром підірвали банкомат і викрали 350 тис. грн. Фото: УНН

Зазначимо, що у квітні в селі Орлівщина Дніпропетровської області невідомі також підривали банкомат. Аналогічний інцидент в області відбувся у червні, тоді злочинцям вдалося викрасти з банкомату півмільйона гривень.

А в липні в самому Дніпрі також було скоєно підрив банкомату. Тут зловмисники підірвали агрегат «Приватбанку», використавши трубку з газом, який запустили до банкомату.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«Все трапилося раптово, було страшно»: Сущенко розповів про обставини свого затримання в Москві

Український політичний в’язень та журналіст Роман Сущенко, який з 2016 року утримувався на території РФ та був засуджений за начебто шпигунство, вперше поспілкувався з журналістами після повернення додому

Новини України
13:37

Рада підтримала у першому читанні законопроект про незаконне збагачення

Верховна Рада України розглянула та підтримала більшістю голосів проект закону щодо конфіскації незаконних активів державних службовців. Законопроектом пропонувалося встановити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Новини України
11:07
Новини партнерів
Загрузка...