Рада проголосовала за улучшение инвестиционной деятельности. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n126630-parlament-podderjal-zakonoproekt-o-stimulirovanii-investicionnoy-deyatelnosti-v-ukraine.html

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Народные депутаты Верховной Рады проголосовали за проект закона № 1059 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине».

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Законопроект поддержали 290 народных избранников. Против голосовали 2 нардепа, а 34 политика воздержались. Об этом 11 сентября сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время утреннего заседания.

В пояснительной записке к документу говорится о том, что этот законопроект должен способствовать улучшению инвестиционного климата Украины за отдельными направлениями, избранными в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business. Вносятся изменения в ряд устаревших законов.

Ожидается, что закон позволит снизить количество нарушений прав миноритарных акционеров, снизить стоимость кредитных ресурсов. Также должны сократиться расходы, связанные со строительством жилых и нежилых объектов. Авторы документа утверждают, что закон позволит повысить качество правосудия в хозяйственных делах, сократить сроки рассмотрения хозяйственных споров, увеличить количества ООО, которые действуют на основании модельного устава.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обещал, что валовой внутренний продукт государства будет расти на 5−7% в год, инвестиции в инфраструктуру составят 20 млрд долл. в порядок приведут 24 тыс. км дорог, количество реально работающих аэропортов увеличат до 15, а морских портов — до пяти.